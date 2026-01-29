1月29日、元モーニング娘。の保田圭がInstagramを更新。昨年12月24日に日本テレビ系で放送された音楽バラエティー『Happy MUSICアワー!!!』の写真を公開した。【写真】Mrs. GREEN APPLEへのリスペクトを込めた衣装姿も公開保田は、自身のInstagramアカウントにて、「昨年のクリスマスイブに放送された 『Happy MUSIC アワー!!!』の時の写真」「あまりにも貴重なお写真すぎて… 完全に載せるタイミングを失っておりました」「今更感