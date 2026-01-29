ANAグループは、毎月29日恒例の月替り企画「ANAにキュン！」で、マイルチャージで最大7％を還元する。2025年10月以降にANA Payへのマイルチャージを行っていない人と初めてマイルチャージをする人を対象に、100マイル以上のチャージでチャージ金額の7％のマイルを還元する。期間は1月29日から31日まで。付与は2月下旬から3月を予定している。ANA Payでは、利用金額200円につき1マイルを獲得できる。チャージ後の有効期限は、最終利