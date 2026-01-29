アメリカのファッションブランド「ラルフ・ローレン」の偽ブランド品を販売目的で所持したとして、警察はフィリピン国籍の50歳の女を逮捕しました。商標法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、石川県宝達志水町に住むフィリピン国籍の50歳の自営業の女です。女は今月20日、アメリカのファッションブランド「ラルフ・ローレン」の商標を使用する権限がないのに、類似したロゴを付けた衣類7着を販売目的で所持した疑いがもたれていま