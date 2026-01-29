『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「マンション3階よじ登り“窃盗”排水管を使ってベランダから」についてお伝えします。◇警察官に連れられるマスク姿の男。窃盗などの疑いで逮捕されたフィリピン国籍のデラペニア・ジョン・ベネット・アユステ容疑者（28）です。デラペニア容疑者は先月、新宿区のマンション3階の一室に侵入し、現金約300万円と腕時計など5点、時価240万円相当を盗んだ疑いが持たれていま