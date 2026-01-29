イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が、堅守攻略のキーマンに指名された。ブライトンは３１日（日本時間２月１日）にホームでエバートンと対戦する。エバートンは今季のアウェー戦で１０失点に抑えており、直近６試合中５試合が無失点だ。そんな中、英メディア「アーガス」によると、アーセナルで活躍した元イングランド代表ＦＷで解説者のアラン・スミス氏は、ブライトン勝利のポ