歌手・宇多田ヒカル（４３）が、日本時間３０日までにファッションショーを訪れた様子をアップした。冒頭に英語で感謝を述べて書き出し、続けて日本語で「Ｓａｃａｉの皆さんありがとうございました壁で隔てられた二つの空間を行き来するモデルさんたちが眩（まぶ）しい光の中に消滅したり出現するのを観（み）てるっていう、お客さんたちがみんなシュローディンガーの猫の観測者になってるような状況がシュールで面白かった