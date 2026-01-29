兵庫県三田市の路上で面識のない少女（17）の体を触ったとして、三田署は29日、不同意わいせつの疑いで、大阪府茨木市、地方公務員の高校教諭竹村颯真容疑者（26）を逮捕した。署によると「ロードバイクで後ろから近づき、尻を触った」と認めている。逮捕容疑は2025年12月15日午後4時ごろ、三田市の路上で自転車に乗っていた少女の尻を触った疑い。少女が親などを通じて署に相談した。