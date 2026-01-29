水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」第１４話「薔薇と髭の告発」が２８日に放送された。陰のあるクラブ勤務の美奈代役で、女優鈴木美羽（２５）がゲスト登場した。スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」のブンピンク役。ネットでも話題となり「えらい美人さんが出てきたなぁと思ったら」「相棒に鈴木美羽さん出てる」「ブンピンクだ！」「右京さんと薫ちゃんと渡り合ってて本当に良かった…！