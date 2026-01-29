嫁姑関係は、不朽のテーマではないでしょうか。不仲、気疲れ、気遣い、そしてときには“仲良しアピール”。なぜママと義母だけが、ここまで関係性を意識し、構築しようとするのでしょうか。自然体でいられたら楽なのに、どこか全力になってしまう。その不思議さに疑問を投げかけた投稿に、さまざまな本音が集まりました。『どうして嫁姑って全力で関係性を構築しようとするの？お互いに。「お嫁ちゃんから頂きました」「お義母さ