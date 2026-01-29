弟から介護をキッパリと断られ、落胆していた私。両親の介護を経験したアリサに相談することにしました。カフェでアリサに経緯を話すと、彼女は自身の経験を踏まえていろいろと話してくれました。お子さんに障害がありながら介護も両立していたアリサの言葉は、私の心に深く響きました。そして「もし介護が難しいのなら、せめてお金を出してもらうことは考えるべきだ」という力強いアドバイスが、私を奮い立たせます。私はもう一度