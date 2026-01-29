バスケットボールのBリーグは29日、リーグ再編に伴い今秋始まる新1部「Bリーグ・プレミア」に向けた第1回新人ドラフトを東京都内で行い、SR渋谷が1巡目1位で山崎一渉（北コロラド大）を指名した。九州出身では赤間賢人（東海大）が全体2位で茨城から指名された。元日本代表の比江島慎（宇都宮）と同じミニバスケットクラブの古賀ブレイス（福岡県古賀市）出身で、外角シュートが得意。大学2年生ながら中退してプロ入りする予定