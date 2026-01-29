福岡中央署は29日、福岡市中央区伊崎付近の路上で28日午後4時ごろ、小学生女児が見知らぬ男から「お菓子をあげる」「住所を教えろ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいで身長160程度。黒色ズボンを着用していたという。