佐世保市の国道で29日午前、83歳の男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 現場近くには横断歩道がありましたが、男性は横断歩道を渡っていなかったとみられています。 29日午前4時50分頃、佐世保市藤原町の国道35号を横断していた力久孝信さん(83)が、直進してきた軽乗用車にはねられました。 また 後続の軽ワゴン車にも接触したとみられるということです。 力久さんは病院に搬送されましたが、まもなく死亡しまし