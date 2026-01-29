29日、新潟市東区でパトロール中のパトカーが信号機にぶつかる事故がありました。乗っていた警察官にケガはありませんでした。 事故があったのは、新潟市東区東明一丁目の交差点です。警察によりますと29日午後5時前、パトカーに乗っていた新潟東警察署の警察官から「信号柱にぶつかった」と通報がありました。パトカーには警察官2人が乗っていましたが、いずれもケガはありませんでした。 この事故