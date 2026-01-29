NGT48清司麗菜（24）が29日、X（旧ツイッター）やインスタグラムを更新。グラビアオフショットを披露した。清司はXで「グラビアザテレビジョンvol.82』本日発売です（新潟の皆さんは明日）久しぶりのグラビア撮影をさせていただきましたぜひチェックしていただきたいです」と、水玉ビキニをのぞかせたショットを公開した。さらにインスタグラムでも「24歳！もうしっかり大人です！！ぜひチェックしていただきたいです」