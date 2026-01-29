【バンコク＝吉形祐司】イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の上級顧問アリ・シャムハニ氏は２８日、「米国のいかなる軍事行動も開戦とみなし、反撃は即時かつ全面的で、未曽有のものになる」と自身のＳＮＳに投稿した。米国の攻撃を受ければイスラエルも標的にすると断言した。イランの政府高官や軍幹部は最近、「全面戦争」という言葉を使うようになり、米国との交渉は実現の見通しがたっていない。アッバス・アラグチ外相は