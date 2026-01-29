宝塚歌劇団星組新人公演「恋する天動説−ＴｈｅＷａｎｄ’ｒｉｎ’Ｓｔａｒｓ−」が２９日、兵庫・宝塚大劇場で上演された。大希颯（たいき・はやて）が「ＲＲＲ×ＴＡＫＡ”Ｒ”ＡＺＵＫＡ〜√Ｂｈｅｅｍ〜」以来、２度目の主演となった。１０５期にとって最後の新公での主演。「ＲＲＲ−」の新公は東京公演のみの上演だったため、今回が初の宝塚大劇場での主演。「お稽古が短い間で出来るだろうかと」不安もあったが、「