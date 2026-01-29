宝塚歌劇団星組のミュージカル「恋する天動説」新人公演が29日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団7年目105期生の大希颯（たいき・はやて）が2回目の主演を射止めた。相手役は碧羽陽（あおはね・よう）が務めた。同作は作・演出が大野拓史氏。新人公演は谷垣開氏が担当した。3つボタンのスーツでダンスミュージックに興じる労働者階級の若者集団“モッズ”のリーダー格アレックスを演じ、碧羽演じるシンシアとの若く甘酸っぱい青春