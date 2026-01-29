サイボウズは1月29日、西武ライオンズとユニフォームの袖広告スポンサー契約を締結したことを発表した。この契約に伴い、2月1日から始まる春季キャンプより、埼玉西武ライオンズのユニフォームの右袖部分に「kintone」のロゴが掲出される。kintoneロゴ入りのユニフォーム○スポンサー契約の経緯と目的サイボウズは「チームワークあふれる社会を創る」という企業理念のもと、「kintone」を筆頭に情報共有や業務効率化を支えるソフト