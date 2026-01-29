元AKB48メンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。「最近の私服たち」柏木さんは、「たまには最近の私服たち載せてみます」といい、アウターとグレーのパンツを合わせたコーデや、ミニ丈と黒ロングブーツを合わせたコーデなど4枚の私服ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ロングコートを羽織り、グレーのワイドパンツを着用。ライトで照