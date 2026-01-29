秋田朝日放送 世の中を明るく照らそうと自慢の頭で真剣勝負です。秋田県横手市雄物川町で頭の輝き具合を競い、さらに吸盤をおでこに貼って相撲をとる大会が開かれました。 ピカピカ輝きを放つ自慢の頭の持ち主たちが集結！この日のために仕上げられた自慢の頭で世の中を明るく照らします。２４日に開かれた「新春光頭会番付編成会議」を取材しました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。