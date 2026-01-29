Ｊ１千葉は２９日、今年で３０回目を迎える柏とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（３１日・三協Ｆ柏）に向けたオンライン会見を行った。ＧＫ・若原智哉は「去年はケガでスタジアムの上から見ていた人間。今年はピッチに立てるチャンスがあるのでアピールしていきたい」と意気込んだ。２０２３年以来、３季ぶりにＪ１の舞台に戻ってきた。「戻ってこれたので本当にワクワクしている」と語り、ここまでの調整について「い