“女帝”として女子プロレス界の頂点に君臨したブル中野（５８）が、夫の誕生日を明かした。２９日にインスタグラムを更新し、「今日は大輔くんの誕生日４３歳。親しい方々と東京ドームホテルの『牛兵衛草庵』で焼肉」と報告。「出会った時は、彼は２６歳でした」と明かし、「お互い歳を重ねて、気が付けばいつも隣にいる。これからも変わらず、お互い好きなように、自由に、行きましょう！！お誕生日おめでとう」と祝福