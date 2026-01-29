巨人の増田大輝内野手（３２）が２９日、１１年目のシーズンを迎える心境を明かした。ジャイアンツ球場の室内練習場で自主練習を行い「１軍に必要とされるポジションをつかみ取りたい」と固く決意した。湯浅、宇都宮ら後輩が「ポスト増田大輝」を目指し、昨秋から外野守備に挑戦。「意識してくれているのは嬉しい」としつつも「自分も彼らに勝たないといけない。やっぱり負けたくない気持ちもあるし、まだまだできるというとこ