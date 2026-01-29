サッカー・アルビレックス新潟は、いよいよ10日後に百年構想リーグ開幕を迎えます。宮崎県で行うキャンプでは、船越監督の練習への一貫したこだわりが、選手の競争意識を高めています。 ◆宮崎キャンプ （リポート）「暖かい日差しのもと選手は真剣な表情で練習に励んでいます。その表情には、開幕に向けた決意も見えます」1月9日から宮崎県都城市でキャンプを行っているアルビレックス新潟。開幕が10日後に