1月29日、「Bリーグドラフト2026」が初開催され、国内外の大学生11名が指名を受けた。 来年秋に開幕する新B1「Bプレミア」のライセンスを持つ26クラブのうち、ドラフトを辞退した宇都宮ブレックス、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを除く23クラブが参加。編成を担当するゼネラルマネージャーを始め、指名候補選手18名とその家族ら関係者がKanadevia Hall（TOKYO DOME CITY H