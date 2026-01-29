レアル・マドリードは28日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）でベンフィカに2−4で敗れた。試合後、レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、『モビスタール』を通して試合を振り返った。引き分け以上の成績を収めれば、ラウンド16へストレートインできる状況で最終節を迎えたレアル・マドリード。ベンフィカとのゲームでは、30分にフランス代表FWキリアン・エンバペのヘディングシ