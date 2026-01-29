学校に行きたくないと大泣きする娘▶【マンガ本編】『娘が小1で不登校になりました先生が怖くて学校に行けない』を読む子どもが学校生活になじめなかったら…。学校に行けなくなってしまったら…。特に幼稚園や保育園から小学生になるタイミングは環境が大きく変わるため、いろいろなことが心配になってしまうものです。『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』は、著者であることりさんの実体験をつづ