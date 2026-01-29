29日、RB大宮アルディージャが新体制発表を行った。明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕を1週間後に控えた中、大宮の新体制発表にはスチュアート・ウェバー ヘッドオブスポーツと宮沢悠生監督が登壇。新シーズンに向けて、編成やチーム方針を明かした。昇降格がない半年間という異例の特別大会を迎える中、チーム編成としては人数を絞り、若返りを図った大宮。ウェバー氏は「究極的にはレッドブル・サッカーから来た考え方です