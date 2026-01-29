【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが『2025 FNS歌謡祭』で披露した、フジテレビ系2026アスリート応援ソング「生きがい」の歌唱映像が、1月29日21時より、公式YouTubeチャンネルにて期間限定公開された。 ■フジテレビ系2026アスリート応援ソング「生きがい」テレビ初披露映像 テレビでの初披露という特別な瞬間を、1ヵ月間限定で視聴可能となる。 ■リリース情報 2026.02.11 ON SALEDIG