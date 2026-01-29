春に向かってここからがラストスパートです。受験シーズン真っ只中のいま、受験生を応援しようと様々な「ゲン担ぎ」が行われています。（受験生）「初詣に行ったときに買ってきました。厳しい戦いになりそうなので」（受験生）「旅行に行ったときにお土産として買ってきた。これを見てリラックスできたら、緊張がほぐれたらなと思います」 （受験生）「父親からもらったもので。あと１か月、死ぬ気で命削ってがんば