台湾メディアの自由時報は28日、日本のホテルのネット上のクチコミに書かれた「台湾式コメント」を見て予約を即キャンセルしたとの投稿が話題になっていると報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）のあるユーザーは、友人と福岡のホテルを予約していたものの、何の気なしに同ホテルのグーグルマップのクチコミを見てみた。すると、星一つのレビューの中に、一般に使われる中国語ではなく台湾語（閩南語から派生）で