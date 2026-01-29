宝塚歌劇団星組公演「恋する天動説」の新人公演が29日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、入団7年目の大希颯（たいき・はやて）が2年ぶり2度目の主演を果たした。同作は星組トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）のお披露目公演としても注目の作品。大希は身長1メートル75と舞台映えするルックスに長い手足を生かしたダイナミックな動きで堂々とセンターオーラを発し、力強い歌声も響かせた。暁からは「今、感じている感情を大