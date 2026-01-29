オープンした屋外広場で遊ぶ親子＝２９日、相模原市南区小田急線相模大野駅北口の伊勢丹相模原店跡地に建設されたタワーマンション「プラウドタワー相模大野クロス」（地上４１階地下３階）敷地内に２９日、同駅と市立相模大野中央公園（同市南区）を結ぶ公共歩廊と屋外広場がオープンした。２０１９年９月の伊勢丹相模原店が閉店して以降、閉鎖されていた区画を近隣住民らが行き交うようになり、同駅北口エリアのにぎわい創出が