Image: Amazon Anker最高のプロダクトだと思っています。いやホント、これまで充電器やらモバイルバッテリーやらイヤホンやら。いろんなAnkerプロダクトを試してきました。どれも便利でさすがAnkerだなぁ！と感じるものもたくさんありましたが、それらの中で「結局ずっと使い続けている」のがこれ。 Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO 3,390円 Amazonで見る