【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を年３・５０〜３・７５％で維持すると決めた。据え置きは昨年７月以来４会合ぶり。前回は雇用の下振れリスクに対応するため３会合連続となる利下げを行ったが、米経済の先行きは改善しているとして、当面は経済情勢を慎重に見極める方針を示した。ＦＲＢのパウエル議長は会合後の記者会見で「インフレ（物価上昇