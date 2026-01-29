UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節が各地で行われ、3位のレアル・マドリードはかつての指揮官ジョゼ・モウリーニョが率いる29位のベンフィカと対戦。試合はホームのベンフィカが4−2勝利し、この結果9位に転落したレアル・マドリードはラウンド16へのストレートインを逃し、プレイオフに回ることとなった。現在ラ・リーガではバルセロナに押されて2位に位置するレアル・マドリード。先日のスーペルコパ決勝ではそのバ