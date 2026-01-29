ブンデスリーガで首位を独走するバイエルンには無敗優勝の期待もかかっていたが、先日行われた第19節アウグスブルク戦で1-2とまさかの敗北。それもホームでの敗北となり、これはちょっとしたサプライズだった。アウグスブルクはいかにバイエルンを攻略したのか。ブンデスリーガ公式は、アウグスブルクの戦い方が1つのヒントになると紹介する。当たり前の条件とも言えるが、秘訣はハードワークだ。今季のバイエルンは1試合平均123.9