Ｊ２の藤枝ＭＹＦＣは２９日、藤枝市内でキックオフパーティーを開催した。スポンサーや行政関係者が招かれ、今季就任した槙野智章監督（３８）や選手ら約２５０人が出席した。チーム最年長のＭＦ梶川諒太（３６）が今季の選手会長に就任。パーティーの途中であいさつを行った。梶川は感謝の言葉を述べた上で、「皆さんも感じていると思いますが、藤枝ＭＹＦＣは非常に注目されています。一番注目されているのは槙野監督です」