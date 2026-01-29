◆第２７回梅見月杯・ＳＰ１（１月２９日、名古屋競馬場・ダート１５００メートル、良）断然人気馬のまさかの惨敗に、ネットでは悲鳴が続出している。かきつばた記念のトライアル競走は１２頭立てで行われ、単勝１・５倍で断然の１番人気のムエックス（牡８歳、船橋・張田京厩舎、父アジアエクスプレス）は１０着に敗れた。張田昂（あきら）騎手の騎乗でスタートを決めて、序盤はケイズレーヴ（吉原寛人騎手）との激しい先行争