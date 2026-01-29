宝塚歌劇星組のビート・シアター「『恋する天動説』―ＴｈｅＷａｎｄ’ｒｉｎ’Ｓｔａｒｓ―」の新人公演が２９日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。２０１９年入団の第１０５期生で、７年目の大希颯（たいき・はやて）が新人公演２度目の主演を務めた。１９６０年代、イングランド南東部の海浜リゾート地ブライトンが舞台。アレックス（本役・暁千星）が率いる「モッズ」と、レスリー（瑠風輝）がリーダー格の「ロ