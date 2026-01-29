大相撲の武蔵川親方（元横綱武蔵丸）がこのほど、昨年末に武蔵川部屋のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを立ち上げた理由を語った。米ハワイ州出身で貴乃花、若乃花らとしのぎを削り、１２度の幕内優勝を誇る名横綱は「大相撲のことをもっと知ってほしい。ただ太った人が食べているだけのイメージは嫌いだね」と語った。大関昇進時に「日本の心を持って相撲道に精進致します」と口上を述べただけに、「大相撲は日本の文化。それを広