岐阜県、下呂市にある下呂富士とも呼ばれる中根山の中腹に、木々の合間を縫うようにして建つ「湯之島館」をご紹介。時の流れを感じながら懐かしく、優しい時間を昭和レトロな温泉宿で。下呂温泉 湯之島館下呂富士とも呼ばれる中根山の中腹に、木々の合間を縫うようにして建つ「湯之島館」。国により有形文化財として登録されている本館に足を踏み入れると、そこは懐かしき昭和の世界。モザイクタイルを施したテラスや、草花が描か