今年3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに車いすカーリング混合ダブルスで出場する南佐久郡南相木村出身の中島洋治選手が激励会が先週、地元で開かれ「ファイナルに残れるように頑張ってきたい」と抱負を語りました。南相木村役場で開かれた激励会には、村民などおよそ60人が集まりました。ミラノ・コルティナパラリンピックに車いすカーリング混合ダブルスで出場する中島洋治選手61歳。男女2人で競技を行