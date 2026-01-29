1856年の創業以来、英国の伝統と機能美を守り続けてきたHUNTER。今年2026年、ブランド創立170周年とアイコンブーツ70周年という節目の年に、次なる進化を感じさせる新作が登場します。SS26コレクションからローンチされるのは、クラシックと現代性を融合したチェルシーブーツ。日常からアクティブなシーンまで寄り添う一足は、長く愛したくなる魅力が詰まっています♡ 170年の伝統が生む新し