【北京共同】中国国防省の蒋斌報道官は29日の記者会見で、規律違反などで調査対象となった張又キョウ・中央軍事委員会副主席が、核兵器の機密を米国に漏えいした疑いが持たれているとの米紙報道を巡り「（メディアは）当局発表情報に基づいてほしい。勝手な臆測をすべきではない」と述べた。米紙報道には中国専門家らの間で否定的な意見が出ている。蒋氏は、調査が軍の運営や戦略に与える影響について問われ「軍は腐敗に反対す