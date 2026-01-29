29日（木）は、東京でも弱い雪や雨の降ったところがありました。30日（金）は、東北から西日本の日本海側を中心に大雪が続きそうです。今後の雪雲の予想です。これから日付が変わる頃にかけて、近畿北部や北陸地方で雪の降り方が強まるでしょう。急激に積雪が増える恐れがあります。30日日中から夜にかけても、山陰から北の日本海側を中心に雪が降り続き、夜遅くには東北北部で降り方が強まるでしょう。予想降雪量です。30日夕方ま