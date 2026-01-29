女優の筧美和子（31）が、28日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。お年玉をくれた人物について語った。芸能人のお年玉事情について盛り上がるスタジオ。筧が「今年初めて、若槻さんからいただきました」と、若槻千夏の名前を挙げると、共演者は「えぇー！？」と驚き。「今まであんまり年明けてすぐに会うことなかったんですけど、こないだうちに遊びに来てくださって