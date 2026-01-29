フリーアナウンサーの石井亮次（48）が29日、ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の準決勝に進出した。大阪、東京で行われた準々決勝の結果がR−1グランプリ公式X（旧ツイッター）などで発表された。初挑戦で準決勝進出の快挙を達成。同日夜、石井はコメントを発表した。吉報は「家におりましたところ、知り合いからLINEがきて知りました」といい、「まさかまさかでございます！めちゃくちゃうれしいです」と喜びの声が寄せ