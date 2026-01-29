言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、体の一部に関連する言葉や、地理、そして食卓で見かける言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□おと□□やしはや□□□□たばヒント：「今日摘んでも明日には芽が出る」ほど生命力が強いと言われる野菜の名前が